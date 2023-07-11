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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Секретная служба проведет брифинг в Конгрессе о найденном в Белом доме кокаине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Секретная служба США 13 июля проведет в Конгрессе брифинг по поводу обнаруженного на прошлой неделе кокаина в Белом доме, сообщает Axios.

Как заявили помощники Республиканской партии, брифинг пройдет для персонала в 10:00 (3:00 мск) в четверг.

По информации Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Порошок отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

Пока неизвестно, как именно кокаин попал в резиденцию американского президента. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду отметила, что порошок был найден в "оживленном" месте, доступном для посетителей.

Президент США Джо Байден во время инцидента отсутствовал: еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

Как сообщал телеканал CNN, расследование Секретной службы по этому делу должно завершится на этой неделе, независимо от того, будет установлен подозреваемый или нет.

США
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