Обнаруженное на выходных в Белом доме вещество оказалось кокаином

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обнаруженная в Белом доме на минувших выходных субстанция, согласно данным экспертизы, оказалась кокаином, передает во вторник газета The Hill.

По информации Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Субстанцию отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

Пока неизвестно, как именно кокаин попал в Белый дом. Проводится расследование.

Президент Джо Байден во время инцидента отсутствовал: еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.