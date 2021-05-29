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Премьер-министр Великобритании тайно женился в Лондоне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на британские издания.

Mail On Sunday и The Sun писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных. The Sun также отметила, что подчиненные Джонсона не знали о его планах.

Из-за ограничений, введенных во время пандемии, в Великобритании на свадьбах могут присутствовать не более 30 человек.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. У пары уже есть общий сын Уилфред. Для британского премьер-министра этот брак стал третьим по счету, а его невеста вышла замуж впервые.

Борис Джонсон Великобритания

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