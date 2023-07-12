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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Байден и Эрдоган обсудили украинский кризис и вступление Швеции в НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Вильнюсе обсудили Украину, тему присоединения Швеции к НАТО, сообщает Белый дом.

"Они обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности (в отношениях Турции с Грецией - ИФ) в Эгейском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Эрдоган также обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстро направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в альянс.

США Джо Байден Турция Реджеп Тайип Эрдоган НАТО Швеция
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