Байден и Эрдоган обсудили украинский кризис и вступление Швеции в НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Вильнюсе обсудили Украину, тему присоединения Швеции к НАТО, сообщает Белый дом.

"Они обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности (в отношениях Турции с Грецией - ИФ) в Эгейском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден и Эрдоган также обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстро направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в альянс.