Эрдоган пообещал ускорить рассмотрение в парламенте заявки Швеции на вступление в НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции, и согласился тесно работать с собранием по вопросу обеспечения ратификации протокола", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Однако Столтенберг отметил, что не знает, когда именно парламент будет голосовать по этому вопросу.

"У меня нет точных дат (...) но президент сказал, что это сделают как можно быстрее", - пояснил генсек.

Он добавил, что в совместном заявлении Турции, Швеции и НАТО говорится, как будут исполнять все пункты трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией, подписанного на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

"Это заявление - подтверждение важности полного выполнения положений, по которым мы договорились в сфере борьбы с терроризмом, а также в сфере снятия ограничений на экспорт вооружений и по другим пунктам в этом согласованном сегодня заявлении", - сказал Столтенберг.

Швеция согласилась поддерживать Турцию на пути в ЕС, однако это никак не связано с решением Анкары дать ход процедуре рассмотрения в турецком парламенте шведской заявки на вступление в НАТО, добавил генсек альянса.

Ранее в понедельник турецкий президент Реджеп Эрдоган заявлял, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для Турции дорогу в ЕС, тогда и членство Швеции в альянсе станет возможным.

Столтенберг также полагает, что Венгрия ратифицирует протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.

"Венгрия ясно дала понять, что ратифицирует в последнюю очередь. А теперь Турция дала понять, что ратифицирует... Только две страны не ратифицировали, так что я думаю, что проблема будет решена", - заявил глава НАТО.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет препятствовать принятию Швеции в НАТО в случае поддержки со стороны Анкары членства этой скандинавской страны в альянсе.

"Если будет какой-то прогресс с Турцией, то мы, естественно, выполним наше обещание, и Венгрия не будет задерживать вступление какой-либо страны", - сказал Сийярто.

Он сообщил, что находится в тесном контакте по этому вопросу со своим коллегой из Турции, министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о ратификации вступления Швеции в НАТО остается за депутатами венгерского парламента, и что правительство страны уже представило соответствующий текст для утверждения.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Столтенберг на прошлой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.