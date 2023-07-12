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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Эрдоган заявил, что парламент не одобрит заявку Швеции на членство в НАТО ранее октября

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября, сообщает Associated Press.

"Эрдоган сказал, что присоединение Швеции к НАТО не одобрят до октября", - информирует агентство.

Со своей стороны турецкий журналист Раджип Сойлу уточняет, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.

"Заявку ратифицируют после открытия сессии парламента, мы хотим, чтобы это сделали как можно скорее", - приводит Сойлу слова Эрдогана.

По данным журналиста, правительство направит на голосование в парламент заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Стокгольм представит план действий по выполнению условий Анкары.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы как можно быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Швеция НАТО
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