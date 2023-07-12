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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Киргизии суд отменил решение о закрытии службы "Радио Свобода"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Азаттык Медиа" (киргизская служба Радио "Свобода", признанного в России иноагентом) и Минкультуры Киргизии заключили мировое соглашение, судебное разбирательство прекращено, сообщила пресс-служба Бишкекского городского суда. Апрельское решение о закрытии службы отменено.

Ходатайство об утверждении мирового соглашении суду представил представитель министерства.

В Минкультуры объяснили, что "Азаттык Медиа" удалила со всех ресурсов материал, содержавший недостоверные сведения о сентябрьском приграничном конфликте, поэтому судебные разбирательства прекращены.

Министерство в сентябре 2022 года на сайте входящего в "Азаттык Медиа" ресурса нашло видеозапись, в котором усмотрело "элементы языка вражды" и "неподтвержденную информацию". Требование удалить материал редакция проигнорировала, после чего последовала блокировка ресурса. Позднее сообщалось о блокировке банковских счетов "Азаттык Медиа".

23 января в Минкультуры Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ведомство попросило Ленинский районный суд Бишкека прекратить деятельность "Азаттык Медиа" как средства массовой информации за невыполнение требования удалить спорный материал.

В Минкультуры посчитали, что "действия "Азаттык Медиа" противоречат требованиям закона "О средствах массовой информации", в соответствии со статьей 23 не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям".

27 апреля Ленинский суд постановил закрыть "Азаттык Медиа".

Ленинский суд Минкультуры Радио Свобода Киргизия Азаттык Медиа
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