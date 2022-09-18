В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших на киргизско-таджикской границе достигло 36 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минздраве Киргизии.

"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области Киргизии составляет 36 человек", - сообщил представитель Минздрава.

По оперативным данным, на 10:00 (07:00 мск) в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 12 погибших.

По словам собеседника агентства, количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 129 человек, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикистан, по данным киргизской стороны, применял танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.