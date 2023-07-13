В Белуджистане за несколько дней были убиты не менее 12 военных

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В провинции Белуджистан в результате нескольких нападений были убиты не менее 12 военнослужащих. По данным агентства Aamaj News, в районе Суй произошла перестрелка и погибли три офицера армии Пакистана.

Пока ни одна из действующих в стране вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на военный центр в районе Жоб в Северном Белуджистане погибли девять военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя недавно созданная радикальная группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан".

Пакистанский институт исследований мира отмечает, что террористическая активность в стране в первой половине 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилась на 79%. По данным института, за последние шесть месяцев на территории Пакистана было зарегистрировано 271 вооруженное нападение, в результате которых погибло около 400 человек и около 670 получили ранения.

Рост волны военных вылазок со стороны пакистанских антиправительственных группировок связывают с приходом к власти в Афганистане талибов ("Талибан" в России признан террористической организацией и запрещен).