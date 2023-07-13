Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В Белуджистане за несколько дней были убиты не менее 12 военных

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В провинции Белуджистан в результате нескольких нападений были убиты не менее 12 военнослужащих. По данным агентства Aamaj News, в районе Суй произошла перестрелка и погибли три офицера армии Пакистана.

Пока ни одна из действующих в стране вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на военный центр в районе Жоб в Северном Белуджистане погибли девять военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя недавно созданная радикальная группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан".

Пакистанский институт исследований мира отмечает, что террористическая активность в стране в первой половине 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилась на 79%. По данным института, за последние шесть месяцев на территории Пакистана было зарегистрировано 271 вооруженное нападение, в результате которых погибло около 400 человек и около 670 получили ранения.

Рост волны военных вылазок со стороны пакистанских антиправительственных группировок связывают с приходом к власти в Афганистане талибов ("Талибан" в России признан террористической организацией и запрещен).

Белуджистан Пакистан Жоб Суй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июля

Американские СМИ заявили о китайских кибератаках на электронную почту госдепа

Американские СМИ заявили о китайских кибератаках на электронную почту госдепа

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов становиться глобальным альянсом

На судне, которое может быть связано с ЧП на "Северных потоках", нашли следы взрывчатки

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

Страны G7 договорились разморозить активы РФ только после возмещения ущерба Украине

G7 обещает развивать оборонную промышленность Украины и делиться с ней разведданными

Страны G7 помогут Украине укрепить вооруженные силы

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением

G7 возьмет на себя обязательство снабжать Украину современным вооружением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });