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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Белуджистане боевики напали на военный центр и убили четверых

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане в результате нападения на военный центр на севере Белуджистана погибли четверо военных и еще пятеро были ранения, пишет Dawn со ссылкой на объединенную пресс-службу силовых структур ISPR.

Ответственность за нападение взяла на себя недавно созданная организация "Техрик-и-Джихад Пакистан", передает агентство Aamaj News и публикует видеозапись инцидента.

Нападение на военный центр в Жобе началось ранним утром 12 июля. По информации ISPR, сначала боевики пытались проникнуть на территорию центра, но их не пустил караул. После этого началась ожесточенная перестрелка. Трое предполагаемых боевиков были окружены и убиты, еще двоих военные ищут.

Комиссар округа сказал Dawn, что в перестрелке была убита случайная прохожая и ранены еще несколько гражданских.

Белуджистан Пакистан
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