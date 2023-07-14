ВС Пакистана пригрозили принять меры против боевиков, укрывающихся в Афганистане

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане военные выразили готовность дать ответ на нападения боевиков террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в России), которые укрываются в Афганистане.

"Армия всерьез обеспокоена прибежищем и свободой действий, которые имеет "Техрик-и-Талибан Пакистан" в Афганистане, (...) такие атаки терпеть нельзя, и они приведут к эффективному ответу служб безопасности Пакистана", - приводят западные СМИ выдержки из заявления военных.

В армии пообещали также разобраться с участием граждан Афганистана в вылазках террористов в Пакистане.

Ранее на этой неделе не менее 12 пакистанских военных погибли за несколько дней в результате вооруженных нападений в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном.

До этого в Кабуле отрицали, что боевики совершали атаки на Пакистан с афганской территории.

Пакистанский институт исследований мира сообщал, что террористическая активность в стране в первой половине 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилась на 79%. Рост волны военных вылазок со стороны пакистанских антиправительственных группировок связывают с приходом к власти в Афганистане талибов ("Талибан" признан в России террористической организацией и запрещен).

СМИ напоминают, что в богатой минеральными ресурсами провинции Белуджистан неоднократно поднимали восстания повстанцы из числа народов белуджей, которые требовали особых прав - от автономии до независимости региона. В провинции также действуют радикальные исламисты, активизировавшиеся после отказа в конце 2022 года от соглашения с правительством о прекращении огня.