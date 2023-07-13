Пашинян поедет в субботу в Брюссель на встречу с Алиевым и главой Евросовета Мишелем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планируемой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля.

"Я подтвердил свое участие в этой встрече", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг. Он выразил надежду, что удастся зафиксировать прогресс в переговорах вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля планировалась на 21 июля в Брюсселе. В минувшую среду секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что эта встреча состоится намного раньше.

В начале июля Пашинян заявил на заседании правительства, что текст мирного соглашения между Ереваном и Баку еще не готов к подписанию.

"Надеюсь, на предстоящей встрече в Брюсселе привести в предметную плоскость зафиксированное в Вашингтоне все положительное. Все вопросы мы должны решить дипломатическим путем", - отметил тогда Пашинян.