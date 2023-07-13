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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Представитель ЕС анонсировал на 15 июля встречу Евросоюз-Азербайджан-Армения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Шестая трехсторонняя встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в Брюсселе 15 июля по всей повестке, связанной с урегулированием отношений Баку и Еревана, сообщил в четверг журналистам официальный представитель ЕС.

"Этот процесс идет уже почти два года. Мы считаем, что взаимодействие на уровне лидеров необходимо для содействия мирному урегулированию и предотвращения эскалации конфликта. На переговорах будут рассмотрены все вопросы повестки", - отметил собеседник СМИ.

Это, по его словам, включает "гуманитарные вопросы, делимитацию границы, мирный договор, права и безопасность карабахских армян, связь".

Он также отдельно указал на обсуждение "гуманитарных вопросов, касающихся карабахских армян".

Чиновник ЕС напомнил, что в дополнение к пяти трехсторонним встречам председателя Евросовета и лидеров Азербайджана и Армении состоялись также две встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе одна из них - 1 июня в Кишиневе - прошла в пятистороннем формате с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее в четверг о предстоящей трехсторонней встрече объявил на заседании правительства Армении Пашинян.

Он выразил надежду, что удастся зафиксировать прогресс в переговорах вокруг мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Азербайджан Армения Евросоюз
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