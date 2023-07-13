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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Экоактивисты нарушили работу аэропортов Гамбурга и Дюссельдорфа

Экоактивисты нарушили работу аэропортов Гамбурга и Дюссельдорфа
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экологические активисты из движения "Последнее поколение" (Last Generation) заблокировали взлетно-посадочные полосы аэропортов Гамбурга и Дюссельдорфа, что вызвало отмены или задержки рейсов, сообщает АР.

В Гамбурге утром протестующие приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. К 10 часам утра по местному времени (11:00 по Москве) работа аэропорта возобновилась, но пресс-служба предприятия предупредила в соцсетях, что из-за сбоя могло меняться время вылета отдельных рейсов.

В Дюссельдорфе активисты проникли через ограждение, оказались на рулежной дорожке и ненадолго заблокировали доступ к взлетно-посадочной полосе, сообщали в полиции агентству dpa.

Экоактивисты обвиняют правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменениями климата и призывают к немедленным мерам по сокращению выбросов в сфере транспортных перевозок.

Гамбург Дюссельдорф Германия
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