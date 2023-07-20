Рост перевозок СПГ привел к увеличению выбросов от судоходства в Европе на 3%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Выбросы от морских перевозок в Европе в 2022 году выросли на 3% и составили 128,2 млн тонн, приблизившись к допандемийному уровню в 133,7 млн тонн, говорится в исследовании Европейской федераций транспорта и окружающей среды (Transport & Environment, T&E).

Выбросы углекислого газа от судоходства достигли максимума за три года, указывается в работе. Эксперты основными источниками роста выбросов назвали грузовые судна и контейнеровозы, а также газовозы и круизные лайнеры.

По оценкам исследователей, швейцарская судоходная компания MSC в прошлом году выбросила почти 10 млн тонн CO2, что сделало ее 11-м по величине источником загрязнений в Европе. За ней следуют французская CMA CGM (5,5 млн тонн), датская Maersk (5,2 млн тонн), китайская COSCO (3,8 млн тонн) и германская Hapag-Lloyd (3,3 млн тонн).

"Основной тенденцией грузоперевозок в 2022 году стало увеличение объемов перевозок сжиженного природного газа (СПГ), которые в прошлом году выросли на 58%. По мере того, как Европа ужесточила санкции в отношении российской нефти, стремление Европы импортировать СПГ привело к значительному увеличению морских выбросов", - подчеркивается в аналитической работе.

Кроме того, выбросы углекислого газа от круизных судов в 2022 году увеличились почти вдвое по сравнению с 2021 годом, когда туризм еще ощущал последствия пандемии. Самым загрязняющим окружающую среду лайнером стал MSC Grandiosa, на долю которого пришлось более 130 тысяч тонн CO2, что сопоставимо с выбросами небольшого города, указывают эксперты.

Как отмечает менеджер T&E по морским перевозкам Джейкоб Армстронг, углеродные выбросы достигли трехлетнего максимума, поскольку судоходные компании продолжают работать на полную мощность, а европейские судоходные гиганты вместе с угольными электростанциями и авиакомпаниями - одни из крупнейших загрязнителей континента. "Но в то время как все слышали о Ryanair, обычный человек даже не знает, что такое MSC", - заметил он. По его мнению, без более строгих правил судоходные компании будут продолжать игнорировать инвестиции в эффективность и экологически чистое топливо.