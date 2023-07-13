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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с конца апреля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в четверг после выхода данных о производственной инфляции в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 составляет $81,06 за баррель, что на 95 центов (1,19%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Глобальный бенчмарк превысил отметку в $81 за баррель впервые с 26 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 87 центов (1,15%) и составили $76,62 за баррель.

Цены производителей в Штатах в июне выросли на 0,1% в годовом выражении – минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства труда. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста в июне до 0,4%.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось, отмечает MarketWatch.

Нефтяной рынок в этом году опасался, что агрессивное повышение ставок приведет к рецессии в экономике США, пишет Investing.com.

Brent нефть
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