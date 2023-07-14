Brent подешевела до $79,9 за баррель

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе.

К 17:59 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,47 (1,81%), до $79,89 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,53 (1,99%), до $75,36 за баррель.

Обе марки могут подорожать по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля, пишет MarketWatch.

Давление на котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер накануне заявил, что процентную ставку необходимо повысить в этом году еще дважды, каждый раз - на 25 базисных пунктов.