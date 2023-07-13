Байден заявил, что вступление Украины в НАТО во время боев означало бы третью мировую войну

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Украину, как и любую другую страну, невозможно принять в НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий. Потому что в противном случае мы бы оказались втянуты в войну. В третью мировую войну", - сказал он на пресс-конференции в Хельсинки.

Говоря о ходе боевых действий на Украине, Байден предположил, что Россия "не сможет вечно продолжать" их, так как, по его мнению, на это не хватит ресурсов. Президент США выразил надежду, что в случае военных успехов Украины будет проще приступить к урегулированию ее конфликта с РФ.

Отвечая на вопрос журналиста, Байден заверил, что не видит "реальной возможности того, что Россия применит ядерное оружие". А комментируя недавние события вокруг группы "Вагнер", президент США отметил, что затрудняется сказать, каковы могут быть дальнейшие последствия.