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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В Белом доме призвали Украину продолжать реформы ради вступления в НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Украина уже добилась значительного прогресса в сфере реформ, но Киев должен и дальше проводить их, если хочет присоединиться к НАТО, заявила CNN старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы Аманда Слоут.

По ее словам, Украина должна усилить реформы в сферах безопасности и демократии.

"Президент дал понять, что мы считаем, что Украина может добиться этого. Но для этого ей надо будет соответствовать требованиям", - заявила Слоут.

По итогам первого дня саммита НАТО лидеры стран альянса выпустили коммюнике о готовности ускорить вступление Украины в альянс. Слоут назвала его "сильным, позитивным сигналом, подтверждающим, что Украина станет членом альянса". В документе отсутствуют конкретные детали или временные рамки.

НАТО США Украина Белый дом Аманда Слоут
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