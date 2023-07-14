Сирия разрешила ООН использовать КПП на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сирия дала разрешение ООН и ее структурам в течение шести месяцев использовать в координации с сирийскими властям КПП "Баб-аль-Хава" на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи, говорится в письме постпреда САР при ООН Бассама Саббага.

"Правительство САР приняло суверенное решение предоставить ООН и ее специализированным агентствам разрешение на шесть месяцев на использование КПП "Баб-аль-Хава" для доставки гуманитарной помощи нуждающимся мирным жителям на северо-западе Сирии при полном сотрудничестве и в координации с сирийским правительством, начиная с 13 июля 2023 года", - отмечается в документе.

Письмо сирийского постпреда направлено председателю Совета Безопасности ООН для дальнейшего его распространения среди государств-членов.

Трансграничный механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию (ТГМ) прекращает функционировать в связи с тем, что Совета Безопасности ООН 11 июля не смог достичь компромисса по продлению его работы - Россия заветировала новый проект резолюции Совбеза о продлении на девять месяцев.

Выступая в СБ по итогам голосования, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что продление механизма не принесло бы никакой пользы сирийскому народу. Россия была готова сохранить ТГМ, продлив резолюцию на шесть месяцев с действием одного КПП, однако российский проект был заблокирован.

ТГМ предусматривал доставку гуманитарной помощи из Турции в контролируемые оппозицией северо-западные районы страны через КПП "Баб-аль-Хава" без согласия сирийского правительства. Маршрут был разработан почти десять лет назад и периодически продлевался СБ ООН. Российская сторона неоднократно критиковала этот механизм, подчеркивая, что гуманитарная помощь во все районы Сирии должна осуществляться с согласия и в тесной координации с законным правительством страны.