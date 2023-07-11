РФ в Совбезе ООН применила право вето по проекту резолюции об оказании гумпомощи Сирии
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в Совбезе ООН заветировала новый проект резолюции СБ ООН о продлении на девять месяцев трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.
"Проект резолюции не принят из-за отрицательного голоса постоянного члена СБ ООН", - сказала постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Таким образом, 13 членов СБ ООН проголосовали за проект резолюции, Китай воздержался.
9 января СБ ООН принял резолюцию по продлению на полгода действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирию; срок его работы истек 9 июля.