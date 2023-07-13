Соглашение о трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию не продлили

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Трансграничный механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию (ТГМ) прекращает функционировать, поскольку Совбез ООН не смог достичь компромисса по продлению его работы, заявили в российском МИД.

"10 июля истек срок действия резолюции 2672 СБ ООН о международном гуманитарном содействии САР, включая "трансграничный" механизм (ТГМ) доставки помощи в Идлиб без согласования с Дамаском. 11 июля СБ ООН не смог достичь компромисса по ее продлению, в результате - ТГМ прекращает функционировать", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД призвали к деполитизации задач по поддержке сирийцев и назвали критически важным обеспечение гуманитарного доступа во все районы страны из Дамаска через линии соприкосновения и трансгранично по согласованию с правительством САР.

Кроме того, Москва считает "абсолютным гуманитарным императивом, тем более на фоне преодоления разрушительных последствий землетрясения и пандемии COVID-19, снятие незаконных односторонних санкций США и ЕС, блокирующих оказание гуманитарного содействия и являющихся формой коллективного наказания миллионов простых сирийцев", добавили на Смоленской площади.

"Однако все эти элементы, которые Россия предлагала предусмотреть в проекте профильной гуманитарной резолюции СБ ООН, были проигнорированы западными государствами. США и их союзников интересует сугубо расширение произвольного ТГМ, использующегося ими для подрыва суверенитета и территориального единства Сирии, а также "подпитки" листированных террористов в Идлибе", - добавили в МИД.

Целесообразность сохранения механизма ТГМ, вызывает "все больше вопросов", в том числе в связи с тем, что правительство Сирии открыло два дополнительных КПП, позволяющих доставлять помощь в Идлиб в согласовании с властями страны.

"Никаких реальных оснований для продления специальной резолюции с особым режимом для погранперехода "Баб аль-Хава" нет, кроме политически мотивированного стремления западников действовать в обход и против правительства САР", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, Россия была готова сохранить ТГМ, продлив резолюцию на шесть месяцев с действием одного КПП, однако российский проект был заблокирован, заключили в МИД.

Россия 11 июля в СБ ООН заветировала новый проект резолюции СБ ООН о продлении на 9 месяцев трансграничного механизма (ТГМ) оказания гуманитарной помощи Сирии.

После голосования постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что продление механизма не принесло бы никакой пользы сирийскому народу. По его словам, те, кто говорит о том, что закрытие ТГМ приведет к коллапсу гуманитарной помощи Идлибу, игнорируют тот факт, что правительство Сирии открыло два дополнительных перехода, которые действуют.

Дипломат добавил, что "выйти из тупика" можно было бы, поддержав российский проект, содержащий практические меры по исправлению ТГМ.

ТГМ предусматривает доставку гуманитарной помощи из Турции в контролируемые оппозицией северо-западные районы страны через КПП "Баб-аль-Хава" без согласия сирийского правительства. Маршрут был разработан почти десять лет назад и периодически продлевался СБ ООН. Российская сторона неоднократно критиковала этот механизм, подчеркивая, что гуманитарная помощь во все районы Сирии должна осуществляться с согласия и в тесной координации с законным правительством страны.