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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Южная Корея и Польша договорились о сотрудничестве в деле восстановления Украины

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея и Польша в четверг подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам на Украине и обсудили расширение закупок Варшавой южнокорейского оружия, сообщает агентство "Ренхап".

"В Меморандуме о взаимопонимании, подписанный министерством земельных ресурсов Южной Кореи и представителем Польши, ответственным за надзор за оказанием помощи Украине, описаны меры по укреплению южнокорейско-польского сотрудничества в проектах по восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что правительство Украины уже обратилось к южнокорейскому бизнесу с просьбой об участии примерно в 5 тыс. подобных проектах.

Лидеры Польши и Южной Кореи также обсудили планы Варшавы по закупке дополнительного вооружения южнокорейского производства.

По сообщениям СМИ, президент Польши Анджей Дуда, его страна желает не только импортировать южнокорейское оружие, но и производить его. В частности, речь идет о танках K2.

Польша Южная Корея Украина
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