Ряд стран ЕС решили создать фонд для поддержки восстановления Украины

На эти цели планируется выделить более 400 млн евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Литва вместе с 15 странами ЕС договорилась о создании специального фонда Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для Украины, предназначенного для поддержки ее восстановления в ближайшей перспективе; страны обязались выделить на это более 400 млн евро, сообщило министерство финансов Литвы.

Литва выделит в фонд дотацию в размере 10 млн евро, говорится в сообщении ведомства.

Новый фонд EU4U от ЕИБ поможет быстро увеличить поддержку реконструкции критической инфраструктуры на Украине и поддержать экономику страны.

"Этот инструмент позволит Европейскому инвестиционному банку продолжить финансирование срочных проектов реконструкции инфраструктуры и поддерживать устойчивость украинской экономики", - говорится в заявлении министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Президент ЕИБ Вернер Хойер заявил, что эти обязательства помогут экономике Украины и ее сопротивлению российским военным действиям.