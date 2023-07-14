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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Запуск ракеты SpaceX с новой партией интернет-спутников Starlink отменили перед стартом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, отменен за 40 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

О причинах не сообщается. Запасной датой запуска является суббота, 15 июля.

Это должен был быть 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX Starlink
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