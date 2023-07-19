Запуск ракеты SpaceX со спутниками Starlink отменили перед самым стартом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Космическая компания SpaceX сообщила, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 15 мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, был отменен за 5 секунд до старта.

Причины отмены не названы. Вторая попытка запуска может быть предпринята через сутки.

Запуск готовился со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Это 95-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 26-й с начала 2023 года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тысячи таких спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. Почти 4,5 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.