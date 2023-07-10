SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 11:58 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:58 по московскому времени).

Это был 93-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 24-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,4 тыс. аппаратов остаются в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.