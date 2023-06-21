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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Глава МИД Азербайджана заявил о планах Баку направить $10 млн на восстановление Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан направит электрооборудование на Украину и окажет помощь с реконструкцией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан планирует и в дальнейшем вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины, в частности, путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень. Общая сумма этой помощи составит не менее $10 миллионов", - заявил Байрамов в среду в ходе конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Министр, слова которого приводит азербайджанское внешнеполитическое ведомство, отметил, что с февраля 2022 года Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму, превышающую $20 млн.

Азербайджан Украина
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