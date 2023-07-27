Индия 30 июля запустит на орбиту сингапурский радиолокационный спутник

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) 30 июля будет запущена на орбиту с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли DS-SAR и шестью сопутствующими аппаратами малого размера, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракету запустят со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 06:30 по местному времени (в 04:00 по Москве).

Основной полезной нагрузкой станет спутник дистанционного зондирования Земли DS-SAR массой 360 кг - он оснащён технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях. Аппарат был создан в рамках сотрудничества оборонного научно-технического управления, которое находится в ведении правительства Сингапура, и компании ST Technologies. Снимки с разрешением в 1 м, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Также на орбиту отправятся шесть спутников малого размера массой от 3 до 24 кг, созданные коммерческими предприятиями и научно-исследовательскими организациями Сингапура для испытания различных технологий и предоставления ряда услуг.

Все аппараты планируется вывести на круговую околоземную орбиту высотой 535 км.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1,7 тонны на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны на геопереходную орбиту.