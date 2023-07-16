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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Талибы сменили главу армейского корпуса, отвечающего за провинции рядом с Таджикистаном

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) сменило командира 217-го армейского корпуса "Умари", ответственного за граничащие с Таджикистаном провинции Кундуз, Тахар, Бадахшан, на северо-востоке страны.

"Бывший губернатор провинции Бадахшан мавлави Амануддин Мансур на основании указа руководства Исламского Эмирата (так талибы называют свое правительство - ИФ) назначен новым командиром 217-го армейского корпуса "Умари", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны талибов.

Новый командир армейского корпуса был представлен личному составу начальником штаба вооруженных сил талибов мавлави Шабиром Ахмедом Усмани.

217-ый армейский корпус "Памир" был создан в апреле 2019 года прежним правительством Афганистана в результате выделения из 209-го армейского корпуса "Шахин", который ранее отвечал за весь север ИРА 20-й дивизии "Памир" и формировании на ее основе армейского корпуса.

Центром дислокации армейского корпуса, который был назван "Памир", была выбрана провинция Кундуз.

Афганистан Талибан Таджикистан
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