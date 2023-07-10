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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Талибы опровергли продажу оружия, оставленного в Афганистане после ухода США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что оружие, оставленное США после ухода в августе 2021 года, хранится на складах и не продается другим сторонам.

"Заявление некоторых лиц в США о том, что Исламский эмират (так называют свое правительство представители движения - ИФ) продал другим источникам оружие и снаряжение, оставленное американскими войсками в Афганистане, не соответствует действительности, и мы решительно отвергаем его", - заявил в понедельник в социальных сетях официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, все оружие, снаряжение и транспортные средства хранятся на складах и в резервах страны. "Никому не разрешается провозить или продавать оружие через интернет", - говорится в заявлении Муджахида.

США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года под предлогом борьбы с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России), которую обвинили в проведении террористических атак на объекты в США 11 сентября 2001 года.

Спустя 20 лет, в августе 2021 года США и их союзники спешно покинули Афганистан, оставив захватившим страну талибам все свое оружие и боеприпасы.

Афганистан США Талибан
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