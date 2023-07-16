Корабли Японии, США и Южной Кореи провели учения по противоракетной обороне
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Боевые корабли Японии, США и Республики Корея в воскресенье провели учения по противоракетной обороне в акватории Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.
В учениях были задействованы японский эсминец "Мая", американский эсминец "Джон Финн" и южнокорейский эсминец "Юльгок И И".
Как указали Силы самообороны Японии, учения способствуют укреплению трехстороннего сотрудничества для решения задач региональной безопасности на фоне запусков северокорейских баллистических ракет.