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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Корабли Японии, США и Южной Кореи провели учения по противоракетной обороне

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Боевые корабли Японии, США и Республики Корея в воскресенье провели учения по противоракетной обороне в акватории Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

В учениях были задействованы японский эсминец "Мая", американский эсминец "Джон Финн" и южнокорейский эсминец "Юльгок И И".

Как указали Силы самообороны Японии, учения способствуют укреплению трехстороннего сотрудничества для решения задач региональной безопасности на фоне запусков северокорейских баллистических ракет.

США Япония Южная Корея Японское море
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