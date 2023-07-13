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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

КНДР подтвердила произведенный в среду запуск межконтинентальной ракеты

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея подтвердила, что в среду утром провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", сообщает центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"(...) для последовательного сдерживания весьма опасных военных вылазок враждебных сил 12 июля Главное ракетное управление произвело испытательный запуск МБР нового типа "Хвасон-18" - ведущей системы вооружения стратегических вооруженных сил КНДР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск произведен в то время, когда "обстановка военной безопасности на Корейском полуострове и в регионе подступила к грани ядерного кризиса".

Запуском руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По информации ЦТАК, ракета пролетела 4 тыс. 491 секунду, дальность ее полета составила 1 тыс. и 1,2 км, а максимальная высота - 6 тыс.648,4 км.

Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение результатами испытательного запуска.

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, которые приводит ЦТАК, "нынешняя нестабильная ситуация, когда враждебные силы с каждым часом серьезно угрожают обстановке безопасности на Корейском полуострове", требует от КНДР "интенсивного приложения еще больших усилий к претворению в жизнь выдвинутой VIII съездом партии линии на укрепление сил сдерживания ядерной войны".

Как сообщалось, южнокорейские военные и министерство обороны Японии заявили о произведенном КНДР в среду утром запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

В свою очередь, постпредство Великобритании при ООН сообщило, что в четверг в СБ ООН состоится экстренное заседание в связи с осуществленным КНДР запуском.

"Совет Безопасности проведет срочное заседание завтра днем после того, как сегодня (в среду) КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету", - говорится в сообщении британского постпредства в социальных сетях.

Отмечается, что это четвертое испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в этом году, нарушающее резолюции Совета Безопасности ООН.

КНДР Ким Чен Ын
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