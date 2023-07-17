Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,3%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне всплеска геополитической напряженности, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $79 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-1,3% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2885,64 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1001,69 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Доллар поднялся до 90,67 рубля (+0,61 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1%), "Яндекса" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,6% "префы"), расписки OZON (-0,9%), акции ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,8%), "ММК" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, основной причиной снижения рынка выступает увеличение геополитических рисков. Однако сильной просадки не ожидается, инвесторы могут начать активно выкупать падение, в результате чего индекс МосБиржи завершит торги в умеренном минусе, но ниже отметки 2900 пунктов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что у рынка акций РФ в понедельник есть небольшая вероятность подрасти, но внешний фон пока складывается негативный, и есть признаки технической перегретости рынка. Кроме того, ближайший уровень сопротивления по индексу МосБиржи – 3000 пунктов – достаточно сильный, поэтому вряд ли получится пройти его с первого раза. Основные американские индексы также на этой неделе могут замедлить растущий тренд и войти в зону турбулентности на фоне сезона отчетностей.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, геополитика и нефть в понедельник будут препятствовать росту рынка.

"Ухудшилась геополитика. Это, прежде всего, ЧП на Крымском мосту, подробности которого пока не разглашаются. Кроме того, с очень высокой вероятностью завершена или приостановлена "зерновая сделка", и нам еще предстоит увидеть на это реакцию Запада. В дополнение к этому продолжает падать нефть – Brent откатилась к $79 за баррель. Пока это стоит рассматривать как фиксацию спекулятивной прибыли, причем цена может протестировать отметку $78 за баррель, которая ранее была верхней границей боковика от начала мая. Если от этой отметки котировки развернутся вверх, то можно ждать их движения как минимум в район $85 за баррель", - считает Антонов.

Чем слабее будет выглядеть рубль на этой неделе, тем больше вероятность, что Банк России довольно сильно повысит ключевую ставку в пятницу (рост может составить 1,5 п.п.). С середины недели можно ожидать активизации экспортеров, которых начнут поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Кроме того, в преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ сократится число желающих спекулятивно оказать давление на рубль, полагает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в минувшую пятницу основные индексы акций изменились на 0,1-0,3%, неделя завершилась ростом (по итогам недели Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, Nasdaq - на 3,3%). Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 72,6 пункта (максимум с сентября 2021 года) по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Рынок Японии закрыт в связи с праздником (День моря), работа гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне. Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.

Экономическая ситуация в Китае

Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $78,94 за баррель (-1,2% и -1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $74,52 за баррель (-1,2% и -1,9% в пятницу).

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.