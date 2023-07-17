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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Эрдоган исключил уход ВС Турции с севера Сирии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность вывода турецких военных с севера Сирии, но также заявил, что готов встретиться с президентом этой страны Башаром Асадом, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы не против встречи с Асадом, мы могли бы встретиться, но все дело в их подходе к нам", - заявил он.

Турецкие военные на севере Сирии проводят операции против курдских группировок с 2016 года.

"Прямо сейчас Асад, к сожалению, хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии, это невозможно, мы там боремся с терроризмом. Турция постоянно находится там под угрозой", - подчеркнул Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия Башар Асад
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