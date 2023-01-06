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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

В Анкаре не исключили возможности восстановления отношений с Сирией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В руководстве Турции рассматривают возможность восстановления полноформатных отношений с Сирией, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

"Турция, поддержавшая в 2011 году выступления против президента Сирии Башара Асада, теперь готовится к тому, чтобы во всеуслышание заявить о его признании и начать работу по выстраиванию дипломатических, торговых связей, а также сотрудничества в сфере безопасности", - информирует агентство.

"В качестве ответного шага президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы Асад не позволил сирийским курдам сформировать на севере Сирии автономный регион, который сейчас находится под контролем курдских Сил самообороны. Это условие должно стать частью любого соглашения о мире", - отмечают собеседники Bloomberg.

При этом, продолжает агентство, Эрдоган не исключает возможности и личной встречи с президентом Сирии. "Мы встретимся как руководители стран, но время зависит от того, как будет развиваться ситуация", - приводит Bloomberg его слова.

В декабре в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

Турция Сирия
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