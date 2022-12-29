Анкара и Дамаск обсудили пути решения проблемы курдских формирований на севере Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Представители Турции и Сирии при участии России на недавних переговорах в Москве обсуждали то, как можно решить проблему курдских военизированных формирований в районе сирийско-турецкой границы, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в сирийском руководстве.

По информации собеседника агентства, в частности, стороны рассмотрели возможность передачи под контроль сирийских правительственных войск территорий на севере Сирии, ныне контролируемых турецкой армией. Также, отмечает ЭФЭ, обсуждался вопрос о том, "чтобы прекратилось присутствие курдских сил на северо-востоке Сирии".

Турция провела военные операции на севере Сирии в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы добиться отвода из приграничных районов курдских формирований, неподконтрольных Дамаску. Эти формирования Анкара считает террористическими. В последние месяцы в Турции планировали провести очередную сухопутную операцию, чтобы добиться окончательного решения проблемы с сирийскими курдами.

Ранее в четверг "Аль-Джазира" сообщила со ссылкой на турецкий источник, что министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Минобороны России Сергей Шойгу и их сирийский коллега Али Махмуд Аббас в ходе недавней встречи в Москве договорились создать трехстороннюю комиссию.

"Министры обороны России, Турции и Сирии договорились сформировать совместную трехстороннюю комиссию", - цитирует "Аль-Джазира" своего собеседника.

Накануне в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.