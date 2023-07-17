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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Неподалеку от Брно в столкновении двух автобусов один человек погиб и еще 76 пострадали

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Чехии в столкновении двух автобусов погиб один человек и еще 76 получили травмы, сообщает АР со ссылкой на местную службу спасения.

ДТП произошло неподалеку от города Брно, на скоростной трассе D2 которая соединяет Брно с Братиславой. Автобусы следовали в одном направлении и один из них врезался в другой сзади. Погиб один из водителей. 14 человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницы вертолетами.

Движение по трассе в обе стороны было закрыто на несколько часов. Там скопились большие пробки.

Причины случившегося будут расследованы.

Брно Чехия Братислава
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