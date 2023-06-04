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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило 300

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило 300
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр путей сообщения Индии Ашвини Вайшнав сообщил, что число жертв недавнего крушения поездов превысило отметку в 300, сообщает The Guardian.

По словам главы ведомства, причиной катастрофы стала ошибка подачи сигнала, из-за которой поезд проследовал по другому пути.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, сначала поезду был дан сигнал двигаться по главному пути, но затем был отменен. В результате пассажирский поезд проследовал на второстепенный путь и врезался в стоявший там товарный состав.

Ашвини Вайшнав заявил, что специальное расследование должно объяснить, почему это произошло и кто несет ответственность.

The Guardian отмечает, что это одна из крупнейших железнодорожных катастроф Индии. Она произошла на фоне инициатив властей по модернизации всей инфраструктуры, которую страна унаследовала еще с колониальных времен.

Несмотря на все усилия по обеспечению безопасности, каждый год на железных дорогах Индии происходят сотни происшествий. Большинство катастроф происходят из-за человеческих ошибок и устаревшего оборудования, подающего сигналы.

Каждый день более 12 млн индийцев пользуются 14 тыс. поездов по всей стране.

Индия
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