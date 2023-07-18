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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Сеуле назвали угрозу КНДР главной причиной встречи консультативной группы США и Южной Кореи

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group (NCG) Южной Кореи и США направлено на сдерживание ядерной угрозы со стороны КНДР, заявил заместитель главы минобороны Южной Кореи Син Пом Чуль.

"Если вы посмотрите на недавнюю деятельность Северной Кореи, то, похоже, она приняла решение, что лучше оказать давление на Южную Корею с помощью ядерного потенциала и одержать верх на Корейском полуострове", - заявил замминистра обороны в интервью радио KBS.

По его словам, NCG в конечном счете нацелена на то, чтобы "иметь возможность сдерживать ядерную угрозу Северной Кореи".

"Самое неотложное - это сдерживание ядерного потенциала Северной Кореи", - подчеркнул он.

Заместитель главы минобороны сообщил, что в ходе двусторонних дискуссий пройдет глубокое изучение эффективных способов ядерного сдерживания, таких как обмен информацией, совместное планирование и совместное обучение.

В свою очередь, министерство обороны США отметило, что встреча NCG направлена на выполнение апрельского соглашения между президентами Южной Кореи Юн Сок Елем и США Джо Байденом.

"Цель этой встречи - начать реализацию Вашингтонской декларации, (...) что подтверждает наше совместное расширенное сдерживание в регионе", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе регулярного брифинга.

Юн Сок Ель и Байден договорились на саммите в апреле о создании Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) и временном размещении большего количества ядерных средств в Южной Корее.

Первое заседание группы состоится во вторник в Сеуле.

Вашингтон Джо Байден КНДР США Сеул
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