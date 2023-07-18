В Южную Корею впервые за десятилетия зашла атомная субмарина США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка (АПЛ) США в первый раз за последние несколько десятков лет прибыла в Южную Корею с целью продемонстрировать обязательства Вашингтона по защите этой страны, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Белый дом.

"Пока мы говорим, американская ядерная субмарина заходит в порт Пусана", - сказал журналистам координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

Такие заявления он сделал после учредительного заседания ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG) Южной Кореи и США, на котором Кэмпбелл был сопредседателем.

До этого заместитель главы минобороны Южной Кореи Син Пом Чуль, комментируя будущую встречу NCG, отметил, что первое заседание NCG будет направлено на сдерживание ядерной угрозы со стороны КНДР. Со своей стороны президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что оно станет важной отправной точкой для создания сильного и эффективного расширенного сдерживания.

На саммите в апреле в Вашингтоне Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден договорились о создании группы NCG и о временном размещении некоторого количества ядерных средств в Южной Корее. Тогда лидеры согласились отправить в Южную Корею АПЛ ВМС США.

В Пхеньяне на прошлой неделе в свою очередь заявляли, что переброска АПЛ в регионе может привести к серьезному конфликту.