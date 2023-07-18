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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

США сообщили о новом инциденте с американским самолетом в небе над Сирией

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Действия пилота российского истребителя в небе над Сирией подвергли опасности жизни четырех членов экипажа американского самолета МС-12, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на официальные источники.

По их словам, в воскресенье российский истребитель "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след".

Как отметили источники газеты, "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом", назвав это "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к несчастному случаю или гибели людей".

Politico пишет, что в последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9, "но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев".

Издание сообщило, что высокопоставленные представители Пентагона рассматривают ряд военных вариантов для противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, которая, как утверждается, осложнила усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая структура) ранее в этом месяце.

Чиновник отказался детализировать рассматриваемые варианты, но сказал, что США "не уступят никакой части территории и продолжат летать в западную часть страны с миссиями по борьбе с "Исламским государством".

Как сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Гуринов, два истребителя F-16 и один разведывательный самолет МС-12 возглавляемой США международной коалиции за прошедшие сутки три раза нарушали сирийское воздушное пространство.

Кроме того, по его словам, имели место "12 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

"Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов", - подчеркнул Гуринов.

США Сирия РФ
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