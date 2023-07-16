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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Самолеты возглавляемой США коалиции трижды нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Два истребителя F-16 и один разведывательный самолет МС-12V международной коалиции во главе с США три раза нарушили сирийское воздушное пространство, сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и одним разведывательным самолетом МС-12V "коалиции", - сказал он.

Кроме того, по его словам, имели место "12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

"Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов", - подчеркнул Гуринов.

В ЦПВС также сообщили о ранении одного сирийского военнослужащего в результате обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа провинции Идлиб.

США Сирия Россия
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