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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

КНДР пообещала защитить свой суверенитет в связи с заходом субмарины США в порт Южной Кореи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны КНДР Кан Сун Нам предостерег США и их союзников от "безрассудных попыток применить ядерное оружие" на Корейском полуострове и заверил, что Пхеньян обеспечит защиту своих национальных интересов. Об этом сообщает агентство KCNA (ЦТАК).

"Вооруженные силы КНДР будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников применить ядерное оружие на Корейском полуострове", - предупредил министр.

Он добавил, что Северная Корея "будет ответственно выполнять свою важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства".

Кан Сун Нам заявил, что заход атомной подводной лодки США представляет "слишком опасную" ситуацию. По его словам, присутствие близ КНДР такой американской подлодки может отвечать критериям применения ядерного оружия Пхеньяном.

19 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль взошел на борт атомной подводой лодки (АПЛ) США USS Kentucky, пришвартовавшейся в Пусане, и призвал КНДР не пытаться предпринимать ядерные провокации.

Прибытие USS Kentucky стало первым с 1981 года визитом американской АПЛ с баллистическими ракетами в Южную Корею.

Утром 18 июля КНДР запустила две баллистические ракеты. На прошлой неделе КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

КНДР США Юн Сок Ёль Южная Корея USS Kentucky Кан Сун Нам
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