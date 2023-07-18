В Канаде к тушению пожаров привлекли военных

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Канаде с выходных продолжались почти 900 природных пожаров, в Британскую Колумбию, где зафиксировано 373 очага, направили военных помогать в их тушении, пишет Globe and Mail. 110 пожаров в провинции пока не удается взять под контроль.

Из этих 110 пожаров 23 считаются достаточно серьезными, поскольку потенциально могут нанести вред людям или важной инфраструктуре. В ряде случаев причиной возгорания были молнии.

Издание отмечает, что с середины июня число пожаров удвоилось на фоне рекордной жары в ряде регионов страны.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней пожары в провинции начнут стихать, однако впоследствии они могут вспыхнуть с новой силой. Для содействия пожарным в Британскую Колумбию накануне прибыли подразделения канадской береговой охраны и служащие вооруженных сил.

В Квебеке накануне зарегистрировали 102 активных возгорания. В службе пожарной охраны сообщили, что в этом году 507 пожаров выжгли 1,5 млн гектаров на юге провинции. В Онтарио в понедельник зафиксировали 69 пожаров.

На прошлой неделе в Канаде из-за пожаров погибли двое пожарных, медсестра и ребенок.

Дым от пожаров в Канаде достиг США, из-за чего более чем в двенадцати американских штатах, включая Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Монтану, власти объявили предупреждение о возможном ухудшении качества воздуха. NBC News со ссылкой на Национальную метеорологическую службу сообщает, что во вторник в Долине Смерти (штат Калифорния) зафиксировали температурный рекорд - 52,2 градусов по Цельсию. В этом американском штате накануне пожарным удалось локализовать 35% площади возгорания, начавшегося 14 июля и охватившего более трех тыс. гектаров.