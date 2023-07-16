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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара
Лесной пожар на острове Ла-Пальма
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На Канарских островах эвакуировали 2 тыс. человек из-за бушующего лесного пожара, который пока не удалось взять под контроль, передает в воскресенье агентство Associated Press.

"Пламя распространяется очень быстро", - заявил президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.

Он добавил, что пока огонь не удалось взять под контроль, и что ситуация в ближайшие дни может ухудшиться из-за жары и засухи.

Десятки домов уничтожены пламенем, которое распространилось на территории порядка 4,5 тыс. гектаров.

С огнем борются с воздуха, но ситуация осложняется тем, что ветер меняет направление, а также из-за общей обстановки: на юг Европы в настоящее время пришла аномальная жара.

Канарские острова Испания Европа
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