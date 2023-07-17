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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Китае жара усилилась до 52,2 градуса и побила рекорд для июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - К 19 часам вечера 16 июля на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском административном районе воздух прогрелся до 52,2 градуса Цельсия, для июля это температурный рекорд, сообщает Channel News Asia со ссылкой на Управление метеорологии КНР.

Предыдущий рекорд июля был зафиксирован в 2017 году - плюс 50,6 градуса.

Новый рекорд отмечен в деревне Саньбао рядом с городом Турфан. Местных жителей призвали не покидать дома, работать и учиться удаленно. В городе поливальная техника проводит аэрацию основных улиц и трасс. По данным метеорологов, в черте города 16 июля поверхности на солнце разогревались до плюс 80 градусов Цельсия.

В июне китайские метеорологи также зафиксировали рекордно высокую для середины июня температуру воздуха - 39,4 градуса по Цельсию.

Сейчас аномально жаркая погода также установились в США и странах Южной Европы. Из-за жары в ряде стран вспыхнули лесные пожары.

Турфан Китай Синьцзян
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