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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Запущенные КНДР ракеты пролетели 550 - 600 км

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Две баллистические ракеты, запущенные КНДР, пролетели около 550-600 км и, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на японское Минобороны.

"КНДР запустила две баллистические ракеты в восточном направлении с западного побережья страны около 3:29 и 3:45 утра (18 июля около 21:29 и 21:35 по Москве). Ракеты пролетели около 550-600 км, достигли высоты около 50 км. Они, по-видимому, упали в Японское море, за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщает минобороны Японии.

В свою очередь агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) уточняет, что это были баллистические ракеты. По данным Сеула, обе пролетели около 550 км.

В JCS заявили, что пуски являются "серьезной провокацией" и "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

Ранее NHK сообщил о двух запущенных КНДР баллистических ракетах.

На прошлой неделе КНДР тоже запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Южнокорейские военные сообщали, что пуск был осуществлен около 10:00 утра (4:00 по Москве) 12 июня из района Пхеньяна.

Во вторник в Сеуле состоялось первое заседание Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Южной Кореи и США.

В апреле президенты Южной Кореи и США Юн Сок Ель и Джо Байден договорились на саммите в апреле о создании NCG.

Джо Байден КНДР Пхеньян Юн Сок Ель
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