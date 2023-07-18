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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Прокуратура Молдавии передала дело беглого молдавского олигарха Плахотнюка в суд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, следствие установило, что в 2013-2014 годах Плахотнюк незаконно получил и воспользовался $39,2 млн и 3,5 млн евро. Прокуроры считают, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.

"В 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь владельцем компаний в оффшорах, получил и присвоил кредиты на $21 млн., предоставленные Banca de Economii фирмам, принадлежащим Илану Шору и Владимиру Андронаки. Дело в отношении последнего рассматривается в суде. Всего за три года, как считают в прокуратуре, Плахотнюк получил 39,2 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро. Эти средства олигарх якобы использовал для приобретения самолета модели Embraer Legacy 650, движимого и недвижимого имущества, оплаты различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и др.), инвестиций в бизнес, организации мероприятий, а также на погашение долгов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура уточнила, что уголовное дело в отношении Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу по обвинению в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. К подсудимому Плахотнюку заочно применена мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. В то же время антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в центральный национальный офис Интерпола в Молдавии для объявления Плахотнюка в международный розыск.

Согласно законодательству, по этому уголовному делу Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы. В его отношении ведется расследование еще по нескольким уголовным делам. Прокуратура наложила арест на его активы на сумму более миллиарда леев ($62 млн), в том числе на участки земли под строительство, различные здания, социальный капитал ряда компаний, счета и имущество, которое находится за границей.

В прошлом году были внесены изменения в законодательство Молдавии, которые позволяют по подобным делам судить заочно, без присутствия обвиняемого. Суд в Кишиневе постановил арестовать Плахотнюка на 30 суток, несколько раз выдавал ордер на его заочный арест. Прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину. Предположительно, Плахотнюк скрывается на Северном Кипре.

Владимир Плахотнюк
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