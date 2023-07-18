Прокуратура Молдавии передала дело беглого молдавского олигарха Плахотнюка в суд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, следствие установило, что в 2013-2014 годах Плахотнюк незаконно получил и воспользовался $39,2 млн и 3,5 млн евро. Прокуроры считают, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.

"В 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь владельцем компаний в оффшорах, получил и присвоил кредиты на $21 млн., предоставленные Banca de Economii фирмам, принадлежащим Илану Шору и Владимиру Андронаки. Дело в отношении последнего рассматривается в суде. Всего за три года, как считают в прокуратуре, Плахотнюк получил 39,2 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро. Эти средства олигарх якобы использовал для приобретения самолета модели Embraer Legacy 650, движимого и недвижимого имущества, оплаты различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и др.), инвестиций в бизнес, организации мероприятий, а также на погашение долгов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокуратура уточнила, что уголовное дело в отношении Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу по обвинению в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. К подсудимому Плахотнюку заочно применена мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. В то же время антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в центральный национальный офис Интерпола в Молдавии для объявления Плахотнюка в международный розыск.

Согласно законодательству, по этому уголовному делу Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы. В его отношении ведется расследование еще по нескольким уголовным делам. Прокуратура наложила арест на его активы на сумму более миллиарда леев ($62 млн), в том числе на участки земли под строительство, различные здания, социальный капитал ряда компаний, счета и имущество, которое находится за границей.

В прошлом году были внесены изменения в законодательство Молдавии, которые позволяют по подобным делам судить заочно, без присутствия обвиняемого. Суд в Кишиневе постановил арестовать Плахотнюка на 30 суток, несколько раз выдавал ордер на его заочный арест. Прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину. Предположительно, Плахотнюк скрывается на Северном Кипре.