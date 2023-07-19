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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Руководство Молдавии не приедет в среду на инаугурацию нового башкана Гагаузии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации нового главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул пройдет в среду в городе Комрат (административный центр Гагаузии), но молдавское руководство отказалось на ней присутствовать.

"Президент Молдавии Майя Санду не поедет на инаугурацию", - сообщила пресс-служба президента.

Премьер Молдавии Дорин Речан также не будет участвовать в церемонии вступления в должность нового башкана Гагаузии, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

На мероприятии в Комрате не будет присутствовать ни председатель парламента Игорь Гросу, ни депутаты правящей партии, сообщила пресс-служба правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Церемония инаугурации пройдет в среду вечером на центральной площади Комрата.

Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после того, как Кишинев пытался не допустить признания выборов главы Гагаузии, второй тур которых прошел 14 мая. Победу одержала ранее никому не известная кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, набравшая, по данным избиркома, 52,39% голосов. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что в автономии имел место массовый подкуп избирателей со стороны партии беглого олигарха Илана Шора, который осужден на 15 лет тюремного заключения и скрывается в Израиле.

Апелляционная палата Комрата 22 мая признала победу Гуцул на выборах башкана Гагаузии.

Однако правоохранительные органы Молдавии, как сообщил накануне и.о.генпрокурора Ион Мунтяну, продолжают проверять списки избирателей на выборах башкана. Они также продолжают расследовать дело о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. При этом, по словам Мунтяну, если выяснится, что выборы главы автономии были сфальсифицированы, придется аннулировать результаты выборов и организовать повторное голосование.

Евгении Гуцул - 36 лет. По образованию - юрист, замужем, имеет двоих детей. Ранее не занималась политической деятельностью.

В своем первом обращении после победы на выборах Гуцул высказалась за укрепление отношений региона с Россией. "Мы - партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", - сказала Гуцул. Она заявила о намерении открыть представительство Гагаузской автономии в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию.

Кишинев Майя Санду
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